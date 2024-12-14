"Олександрія" втретє поспіль втратила очки в УПЛ: гравець суперника знепритомнів на полі (відео)

"Олександрія" на своєму полі зіграла внічию проти ЛНЗ у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:1 .

Зустріч була призупинена на 31-й хвилині через повітряну тривогу в Кіровоградській області. Після відбою команди повернулися на поле і в компенсований до першого тайму час Олександр Філіппов вивів господарів уперед.

На 48-й хвилині матч знову довелося перервати через загрозу ракетного удару з боку російських окупантів.

Коли гра відновилася, на полі стався дуже неприємний інцидент. Захисник черкаського клубу Олександр Каплієнко без будь-якого контакту із суперниками впав на газон і знепритомнів.

Олександр Каплієнко знепритомнів під час матчу "Олександрія" – ЛНЗ / Скриншот із трансляції

На поле одразу ж виїхав автомобіль швидкої допомоги. Після втручання лікарів постраждалий отямився, самостійно піднявся на ноги та залишив поле. Його забрали до лікарні.

Олександр Каплієнко знепритомнів під час матчу "Олександрія" – ЛНЗ / Скриншот із трансляції

"Із Каплієнком все добре наразі. Він знепритомнів посеред матчу. Зараз він поїхав на обстеження до лікарні. Дякуємо лікарям, які вчасно й кваліфіковано надали допомогу", – написала пресслужба ЛНЗ у своєму Telegram-каналі.

На 65-й хвилині гості зрівняли рахунок – Мухаррем Яшарі забив м'яч, який дозволив ЛНЗ вирвати нічию.

Огляд матчу "Олександрія" – ЛНЗ

Таким чином, "Олександрія" втратила очки у третьому матчі УПЛ поспіль. Раніше команда Руслана Ротаня зіграла внічию та програла "Динамо" (0:0, 0:3).

Олександрійці (38 очок) завершили календарний 2024 рік на другій позиції у чемпіонаті України. Підопічні Ротаня зараз на 2 бали відстають від "Динамо", яке лідирує з матчем у запасі.

ЛНЗ розташовується на 9-й сходинці в УПЛ, маючи у своєму активі 19 залікових пунктів.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться після зимової паузи, "Олександрія" прийме "Зорю", а ЛНЗ на виїзді зустрінеться з "Рухом". Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.

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