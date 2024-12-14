"Олександрія" втретє поспіль втратила очки в УПЛ: гравець суперника знепритомнів на полі (відео)

Команда Руслана Ротаня не зуміла обіграти ЛНЗ.
"Олександрія" на своєму полі зіграла внічию проти ЛНЗ у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:1.
Зустріч була призупинена на 31-й хвилині через повітряну тривогу в Кіровоградській області. Після відбою команди повернулися на поле і в компенсований до першого тайму час Олександр Філіппов вивів господарів уперед.
На 48-й хвилині матч знову довелося перервати через загрозу ракетного удару з боку російських окупантів.
Коли гра відновилася, на полі стався дуже неприємний інцидент. Захисник черкаського клубу Олександр Каплієнко без будь-якого контакту із суперниками впав на газон і знепритомнів.
На поле одразу ж виїхав автомобіль швидкої допомоги. Після втручання лікарів постраждалий отямився, самостійно піднявся на ноги та залишив поле. Його забрали до лікарні.
"Із Каплієнком все добре наразі. Він знепритомнів посеред матчу. Зараз він поїхав на обстеження до лікарні. Дякуємо лікарям, які вчасно й кваліфіковано надали допомогу", – написала пресслужба ЛНЗ у своєму Telegram-каналі.
На 65-й хвилині гості зрівняли рахунок – Мухаррем Яшарі забив м'яч, який дозволив ЛНЗ вирвати нічию.
Огляд матчу "Олександрія" – ЛНЗ
Таким чином, "Олександрія" втратила очки у третьому матчі УПЛ поспіль. Раніше команда Руслана Ротаня зіграла внічию та програла "Динамо" (0:0, 0:3).
Олександрійці (38 очок) завершили календарний 2024 рік на другій позиції у чемпіонаті України. Підопічні Ротаня зараз на 2 бали відстають від "Динамо", яке лідирує з матчем у запасі.
ЛНЗ розташовується на 9-й сходинці в УПЛ, маючи у своєму активі 19 залікових пунктів.
У наступному турі УПЛ, який відбудеться після зимової паузи, "Олександрія" прийме "Зорю", а ЛНЗ на виїзді зустрінеться з "Рухом". Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.
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