"Олександрія" з нереалізованим пенальті обіграла "Інгулець" і вийшла на перше місце в УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня посунула "Динамо" з вершини турнірної таблиці чемпіонату України.
"Олександрія" перемогла "Інгулець" у домашньому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" у місті Олександрія завершився з рахунком 2:1.
Рахунок у зустрічі було відкрито на 17-й хвилині – господарів поля вивів уперед бразилець Безерра. Однак уже через чотири хвилини гості відповіли голом Олександра П'ятова.
На 29-й хвилині команда Руслана Ротаня знову повела в рахунку – відзначився Дмитро Мишньов.
У другому таймі олександрійці мали чудовий шанс збільшити свою перевагу, але на 66-й хвилині Олександр Філіппов не реалізував пенальті.
Огляд матчу "Олександрія" – "Інгулець"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Олександрія" з 26 очками щонайменше тимчасово стала лідером УПЛ. Підопічні Ротаня на один бал обійшли "Динамо", яке в неділю, 27 жовтня, в центральному поєдинку туру прийматиме "Шахтар".
"Інгулець" з 5 заліковими пунктами замикає турнірну таблицю чемпіонату України.
У наступному турі УПЛ олександрійці 3 листопада приймуть "Полісся", а "Інгулець" того ж дня на виїзді позмагається з "Динамо".
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