"Олександрія" з нереалізованим пенальті обіграла "Інгулець" і вийшла на перше місце в УПЛ (відео)

"Олександрія" перемогла "Інгулець" у домашньому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" у місті Олександрія завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок у зустрічі було відкрито на 17-й хвилині – господарів поля вивів уперед бразилець Безерра. Однак уже через чотири хвилини гості відповіли голом Олександра П'ятова.

На 29-й хвилині команда Руслана Ротаня знову повела в рахунку – відзначився Дмитро Мишньов.

У другому таймі олександрійці мали чудовий шанс збільшити свою перевагу, але на 66-й хвилині Олександр Філіппов не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Олександрія" – "Інгулець"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Олександрія" з 26 очками щонайменше тимчасово стала лідером УПЛ. Підопічні Ротаня на один бал обійшли "Динамо", яке в неділю, 27 жовтня, в центральному поєдинку туру прийматиме "Шахтар".

"Інгулець" з 5 заліковими пунктами замикає турнірну таблицю чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ олександрійці 3 листопада приймуть "Полісся", а "Інгулець" того ж дня на виїзді позмагається з "Динамо".

Читайте також:

Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА після жовтневих матчів Ліги націй

Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ