"Олександрія" завдяки пенальті врятувалася від поразки у матчі з аутсайдером УПЛ

"Олександрія" на своєму стадіоні зіграла внічию з "Минаєм" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На початку другої половини гри закарпатський колектив вийшов вперед – на 61-й хвилині Єгор Гунічев забив після передачі Тараса Дмитрука.

Проте господарі поля змогли зрівняти рахунок. На 74-й хвилині Артем Кулаковський реалізував пенальті та приніс команді Руслана Ротаня нічию.

"Олександрія" (8 очок) посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Минай" йде останнім, маючи три бали у своєму активі.

У наступному турі підопічні Ротаня 22 вересня зіграють із "Чорноморцем", а команда Володимира Шарана днем пізніше зустрінеться з "Поліссям".

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