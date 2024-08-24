"Олександрія" здійснила фантастичний камбек і завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні УПЛ (відео)

Підопічні Руслана Ротаня програвали 0:2, але здобули вольову перемогу в мегарезультативному поєдинку.

"Олександрія" перемогла "Шахтар" у домашньому матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 4:3 .

Зустріч розпочалася з двох голів від донеччан. На 16-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник господарів Артем Шабанов, а на 25-й хвилині у складі "гірників" відзначився Дмитро Криськів.

Однак ще до перерви підопічні Руслана Ротаня зуміли відігратися. На 37-й хвилині відставання в рахунку скоротив Олександр Філіппов, а через чотири хвилини Іван Калюжний відновив паритет у матчі.

На старті другого тайму олександрійці шокували чинного чемпіона України ще двома голами. На 48-й хвилині Філіппов реалізував пенальті, а потім на 57-й хвилині він же забив уже з гри й таким чином оформив хет-трик.

Підопічні Маріно Пушича змогли відповісти лише у компенсований час – на 90+5-й хвилині забив Педрінью. Але цього було недостатньо для того, аби уникнути поразки.

Огляд матчу "Олександрія" – "Шахтар"

Завдяки цій перемозі "Олександрія" з 9 очками стала одноосібним лідером УПЛ. Команда Ротаня виграла цього сезону три з трьох матчів у чемпіонаті Ураїни.

"Шахтар" зазнав уже другої поразки в нинішній кампанії УПЛ, у 2-му турі донецький клуб програв житомирському "Поліссю". Із 6 очками після чотирьох поєдинків "гірники" наразі посідають другу сходинку.

У 5-му турі УПЛ "Олександрія" 31 серпня прийме "Колос", а "Шахтар" 1 вересня на виїзді зустрінеться з "Кривбасом".

Читайте також:

Світоліна, Беленюк, Білодід та інші спортсмени привітали з Днем Незалежності України

"Баєр" на 90+11-й хвилині вирвав перемогу в шаленому матчі-відкритті сезону Бундесліги (відео)

АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу