"Олександрія" здобула четверту перемогу поспіль на старті УПЛ та стала одноосібним лідером (відео)

Команда Руслана Ротаня цього сезону ще не втратила жодного очка.

"Олександрія" на своєму полі обіграла "Колос" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі – відзначився Кирило Ковалець.

У другому таймі підопічні Руслана Ротаня розвинули свою перевагу в рахунку – бразилець Джевані на 73-й хвилині забив у першому для себе матчі нового сезону.

На 76-й хвилині клуб з Ковалівки скоротив відставання зусиллями Артема Гусола, проте на більше команду Олександра Поздєєва не вистачило.

Огляд матчу "Олександрія" – "Колос"

Для "Олександрії" це четверта перемога у чотирох матчах на старті сезону УПЛ. Команда Ротаня з 12 очками стала одноосібним лідером турнірної таблиці.

"Колос" досі залишається без перемог у поточному розіграші чемпіонату України. Ковалівці посідають передостанню сходинку, маючи у своєму активі 2 залікові бали.

У наступному турі УПЛ, після міжнародної паузи, "Олександрія" 13 вересня на виїзді зіграє проти "Оболоні", а "Колос" 16 вересня у гостях поміряється силами з ЛНЗ.

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