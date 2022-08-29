"Олександрія" здобула другу поспіль перемогу на старті нового сезону УПЛ

"Минай" у виїзному матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ) поступився "Олександрії" - 2:1 .

Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині - відзначився Максим Третьяков. Протягом основного часу поєдинку команди більше не забивали.

У компенсований до другого тайму час "Минай" відігрався завдяки голу Данила Голуба, який вийшов на заміну. Однак вже за хвилину "Олександрія" вирвала перемогу - Андрій Цуріков забрав підбирання в півколі перед штрафним від перехопленої подачі Дениса Мірошніченка з правого флангу, і зі стрибку відправив м'яч у ліву девятку.

Нагадаємо, що у стартовому матчі УПЛ "Олександрія" перемогла у дербі "Інгулець" (1:2), який сьогодні зіграв внічию з "Металістом" (1:1).

Після матчу 2-го туру "Олександрія" з 6 очками перебуває на третій позиції. Закарпатський клуб не має в своєму жодного балу і розташувався на 12 місці.

У наступному турі "Олександрія" зіграє із "Металістом", а "Минай" протистоятиме Колосу.

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