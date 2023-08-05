"Олександрія" здобула другу поспіль перемогу на старті нового сезону УПЛ

"Олександрія" виявилася сильнішою за "Металіст 1925" у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 1:0 .

Початок зустрічі було відкладено через повітряну тривогу. Після відбою команди вийшли на поле, але великою кількістю забитих м'ячів глядачів не потішили.

Перемогу господарям приніс єдиний результативний удар, якого на 37-й хвилині завдав Артем Шулянський.

Для команди Руслана Ротаня це друга поспіль перемога в новому сезоні УПЛ. У першому турі олександрійці мінімально обіграли "Кривбас" (1:0).

"Металіст 1925" поки що йде з нулем у графі набраних очок. Харків'яни розпочали чемпіонат поразкою від "Шахтаря" (1:2).

У третьому турі "Олександрія" 14 серпня зустрінеться з "Шахтарем", а підопічні Едмара днем раніше зіграють проти "Динамо".

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