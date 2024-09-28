"Олександрія" здолала "Кривбас" і повернула собі одноосібне лідерство в УПЛ (відео)

"Олександрія" на виїзді обіграла "Кривбас" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол підопічні Руслана Ротаня забили наприкінці першого тайму. На 45+1-й хвилині Олександр Філіппов головою замкнув подачу з лівого флангу, яку виконав бразилець Безерра.

Огляд матчу "Кривбас" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі олександрійці з 19 очками повернули собі одноосібне лідерство в УПЛ. Команда Ротаня на 3 бали випереджає "Динамо", яке провело на один матч менше.

Цього сезону "Олександрія" виграла шість із семи поєдинків чемпіонату України і один раз зіграла внічию.

"Кривбас" зазнав другої поразки в нинішньому розіграші УПЛ. Також в активі команди Юрія Вернидуба три перемоги та дві нічиї. Криворіжці з 11 заліковими пунктами залишилися на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ "Олександрія" 5 жовтня прийме "Рух". Днем пізніше "Кривбас" на виїзді зіграє з "Динамо".

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