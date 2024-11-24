"Олександрія" зіграла внічию з "Вересом" і подовжила свою рекордну серію без поразок в УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня не програла жодного з останніх 18 матчів у чемпіонаті України.

"Олександрія" на виїзді зіграла внічию з "Вересом" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:1 .

Господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – Микола Гайдучик реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Івана Калюжного у власному штрафному майданчику.

Олександрійці відігралися у другому таймі – на 78-й хвилині бразилець Безерра підставив ногу та переправив м'яч у ворота після удару Калюжного.

Огляд матчу "Верес" – "Олександрія"

Таким чином, "Олександрія" оновила свій рекорд за безпрограшною серією в УПЛ. Команда Руслана Ротаня не програла жодного з останніх 18 матчів у чемпіонаті України – 13 з них цього сезону та ще п'ять минулого.

Після цього поєдинку "Олександрія" (33 очки) посідає друге місце в УПЛ і на 2 бали відстає від "Динамо", яке лідирує. "Верес" (16 пунктів) йде на восьмій сходинці.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Ротаня 1 грудня приймуть "Чорноморець", а рівненський клуб 30 листопада завітає у гості до ЛНЗ.

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