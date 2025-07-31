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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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289
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2 хв

"Олександрії" заборонили вийти з прапором України на єврокубковий матч у Сербії

Ганебний інцидент стався перед поєдинком українського клубу проти "Партизана".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія"

"Олександрія" / © ФК Олександрія

"Олександрії" заборонили вийти на поле з прапором України на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26 із сербським "Партизаном".

Про це срібний призер української Прем'єр-ліги (УПЛ) повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

"Футбольний клуб "Олександрія" прибув до Белграда на важливий матч, але зіткнувся з несподіваною забороною – вийти на поле з прапором України. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор – це не просто шматок тканини. Це символ нашої ідентичності, нашої свободи та нашої незламної волі.

Попри цю заборону, ми хочемо чітко заявити: ми завжди виходили, виходимо і будемо виходити з нашим синьо-жовтим прапором. Де б ми не були – на футбольному полі, на міжнародних змаганнях чи в будь-якій точці світу – ми з гордістю несемо наш стяг. Бо він є втіленням кожного з нас, наших сердець, наших прагнень.

Ми – це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках. Слава Україні", – йдеться у повідомленні клубу.

Матч "Партизан" – "Олександрія" відбувається у четвер, 31 липня, на домашньому стадіоні "Партизана" у Белграді. Гра розпочалася о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між цими командами відбулася у польському Катовіце та завершилася поразкою українського клубу з рахунком 0:2.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія). У першому поєдинку між цими командами була зафіксована нічия 1:1. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що визначився суперник "Полісся" у третьому раунді відбору Ліги конференцій.

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