"Олександрії" загрожує технічна поразка в нічийному матчі УПЛ проти "Шахтаря": що трапилося

"Олександрії" загрожує технічна поразка в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з донецьким "Шахтарем".

Причиною покарання може стати той факт, що в поєдинку проти "гірників" взяв участь півзахисник Іван Калюжний, якого не було в заявці олександрійців на гру. Цю інформацію "Олександрія" підтвердила на своєму офіційному сайті.

"Повідомляємо, що, на превеликий жаль, півзахисник Іван Калюжний не був заявлений за ФК "Олександрія" у матчі з ФК "Шахтар" 26 лютого 2024 року. Перепрошуємо у всіх уболівальників, команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський фактор.

Іван Калюжний є гравцем нашого клубу від 2021 року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. Під час внесення гравця до заявки на гру в системі УПЛ в розділі "Рапорт арбітра" система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29 серпня 2023 року, що не дало змогу своєчасно відреагувати на цю ситуацію.

Спортивний директор усунутий від виконання своїх обов'язків. Справа передана до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Шахтар" не зумів обіграти "Олександрію". Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився внічию 0:0. Однак тепер через участь незаявленого футболіста команда Руслана Ротаня повинна отримати технічну поразку 0:3.

Наразі "Олександрія" посідає 11-те місце в чемпіонаті України, набравши 17 очок після 17 матчів. У наступному турі УПЛ команда Ротаня 3 березня позмагається із "Зорею".

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