Олексій Михайличенко у подкасті Дениса Бойка: про кар'єру тренера, дружбу з Лобановським і звільнення емейлом

Денис Бойко та Олексій Михайличенко

Реклама

На YouTube-каналі Дениса Бойка вийшла перша частина подкасту з легендарним гравцем і тренером, який виграв три чемпіонства у різних країнах і був за крок до "Золотого м'яча" — Олексієм Михайличенком. Цей випуск присвячений кар'єрі тренера.

Подкаст можна переглянути за посиланням або у плеєрі нижче.

"Ти розумієш, що не будеш заробляти як раніше?": початок тренерства

Реклама

Ігрову кар'єру Олексій Михайличенко завершив 1996 року, й одразу після повернення до Києва отримав пропозицію від Валерія Лобановського тренувати "Динамо". Щоправда, місце у штабі знайшли тільки через 4 місяці, тож тренером Михайличенко став у березні 1997 року. Ділиться, що одразу бачив себе у цій ролі й не хотів залишати футбол:

"Коли ти проживаєш життя у футболі, відпочити місяць-півтора це нормально, а потім ти вже не знаєш… Коли сидиш вдома день, другий, третій, це дуже важко. Ми навчилися відпочивати за один день"

Після смерті Валерія Лобановського 2002 року Олексій Михайличенко став головним тренером "Динамо". Тоді йому було 39 років.

"Для мене "Динамо" Київ" — це не просто команда, це моя батьківщина й родина. Я розумів, що планка дуже висока, але це треба робити. Коли я прийшов уперше на тренування як головний тренер, став біля того крісла, де сидів Лобановський, і сказав: "Ви навіть не розумієте, як мені тяжко, але в це крісло повинен хтось сісти""

Реклама

"Він жив на 12-му, я на 10-му поверсі": про дружбу й наставництво Лобановського

Михайличенко згадує, що вперше з тренером Валерієм Лобановським познайомився у 18-річному віці після закінчення дитячої школи. Тоді було навіть незвично дивитися на нього.

"Коли я побачив цю глибу перед собою, я боявся підняти очі і подивитися на нього, це було одне. І потім працювати з ним як футболіст, пройти поруч цей шлях (5 років у "Динамо" на посаді тренера) це зовсім інше. Він весь час мінявся. Той Лобановський, який був 1975 року, 1986-го й 1999-го різний, дуже різний. Але залишалася мета, підхід, професіоналізм"

Олексій Михайличенко ділиться, що саме Лобановський і його помічник Анатолій Пузач допомогли йому стати тренером. Цінує й поради, які засвоїв у той час: бути непередбачуваним, дивитися у завтрашній день, прибирати сильні сторони суперника і нав'язувати свої.

Реклама

Також пригадав трагічний матч у Запоріжжі 2002 року, після якого Валерій Лобановський пішов з життя.

"Коли це сталося, ми вірили, що все буде гаразд. Але коли його не стало, футбол відійшов на другий план. У мене це в житті було двічі — один раз з Лобановським, другий раз, коли я полетів у Лондон дивитися якогось гравця і мені зателефонував Шовковський, що Андрія Михайловича Баля немає. Я не міг дивитися футбол, я просто пішов зі стадіону"

Два звільнення з "Динамо", одне — через пошту

Олексія Михайличенка неочікувано звільнили з посади головного тренера "Динамо" у серпні 2004 року після першого матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2004/2005 з "Трабзонспором". Тоді команда програла з рахунком 1:2.

Реклама

"Я, мабуть, тиждень ні з ким не спілкувався. Було дуже боляче тому, що ті збори, які ми зробили, пройшли чудово. Я розумів, що команда буде додавати від матчу до матчу. Але рішення було ухвалено, тож потім прийшов Сабо і створив "диво""

Згодом президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс стверджував, що рішення про звільнення Михайличенка було емоційним, але з тренером це питання ніколи не обговорювали.

"Повертатися назад немає сенсу. Якщо ти будеш весь час згадувати м'яч, який не повинен був пропустити і пропустив, ти пропустиш його і в наступній грі. Воно тебе з'їсть. Ще Васильович (Лобановський) казав, що поразки треба забувати швидко. А перемоги ще швидше"

Далі Олексій Михайличенко тренував молодіжну збірну України з футболу й національну збірну, а згодом повернувся до "Динамо": спершу на посаду спортивного директора, а згодом, вже вдруге, — головного тренера. На цій посаді він перебував від 2019 до 2020 року.

Реклама

Друге звільнення Михайличенка з "Динамо" теж було незвичним. Після того, як команда посіла друге місце в чемпіонаті України у липні 2020 року, головному тренеру повідомили про звільнення електронною поштою.

Плейоф з Грецією

Крім того, у подкасті обговорили найяскравіші моменти тренерської кар'єри Олексія Михайличенка, зокрема з плейоф з Грецією за вихід на чемпіонат світу 2010 року. Тоді збірна України програла з рахунком 0:1.

"Я дуже не хотів грати (на стадіоні) в Донецьку, я хотів грати у Львові й Дніпрі, може в Харкові. Це був самий нефартовий стадіон для збірної України. Ні разу не виграли"

Реклама

За підсумками матчу національна збірна не потрапила на ЧС-2010. Тренер поділився рефлексіями стосовно цього:

"Я як гравець не зміг зіграти на чемпіонаті світу тому, що в останньому контрольному матчі у мене вилетіло плече 1990 року. Я дуже сподівався, що побачу цей форум як тренер"

Також Михайличенко розповів про перше чемпіонство "Шахтаря", роботу з легіонерами, внутрішню кухню молодіжної збірної і що думає про перспективу написання власної книги. Більше дивіться в подкасті на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко.

Гостями шоу вже були Ігор Шуховцев , Євген Селін , Микола Павлов та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.