Олексій Паламарчук у подкасті Дениса Бойка: успіх ЛНЗ, рекорд в УПЛ, інтерес Молдови

Денис Бойко та Олексій Паламарчук

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – розмова з рекордсменом української Прем'єр-ліги за кількістю поспіль відбитих пенальті, голкіпером лідера турнірної таблиці – черкаського ЛНЗ, Олексієм Паламарчуком. В інтерв'ю – про яскраві моменти кар'єри та можливу гру за збірну Молдови.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Починав з нападу, дійшов до голкіпера": початок професійного шляху

Олексій Паламарчук починав грати у ДЮСШ-11 "Чорноморець" в Одесі, а вже у 18 років потрапив до команди ФК "Дністер". Перед цим виступав за "Дністер-2", де під час одного з матчів вибіг на поле страхувати команду на позиції захисника. Це здивувало тренера, тож згодом Олексій підписав свій перший професійний контракт одразу в Першій лізі.

"Ми тебе в команду брали для сміху, бо ти тонесенький, але ти не боявся грати у футбол – вибігав і стрибав у підкати страхувати команду"

Крім того, голкіпер розповів про паузу через травму коліна у 21-річному віці, думки завершити кар'єру навіть не почавши й перспективу тренування дітей.

"У мене була мрія, я вирішив не відмовлятися від неї через травму"

Гра з "Дніпром" 2015 року й "Батя"

Від 2014 року Олексій Паламарчук виступав за ФК "Балкани" з Одещини. Пригадує, як грали проти "Дніпра" у Кубку України-2015/16. Тоді матч відбувся у с. Зоря Одеської області: місцевий стадіон до приїзду гостей готували навіть футболісти. Паламарчук ділиться, що команда не сподівалася на перемогу, але сприймала гру як професійний виклик.

"Тоді казали: "Ну що, Льошо, тобі сьогодні буде торба”. Для мене це було завдання показати себе"

Той матч закінчився з рахунком 1:0 на користь "Дніпра". Також голкіпер ділиться спогадами про "Батю" Ігоря Шуховцева, який тоді консультував воротарів ФК "Балкани".

"Треба працювати й бути на 200% сконцентрованим у будь-який момент. Казав, що голкіпер повинен бути готовим виручити команду завжди, але з холодною головою"

Контракти з одеським "Чорноморцем", "Гірник-Спортом" й "Інгульцем"

2020 року Олексій Паламарчук підписав контракт з одеським "Чорноморцем". Спершу грав багато: 17 матчів за неповних три сезони, але опісля футболіста почали викликати рідше. На початку 2022 року Паламарчук підписав контракт із клубом Першої ліги "Гірник-Спорт", але за нього не зіграв жодного офіційного матчу через повномасштабне вторгнення РФ.

"Коли не було можливості грати, будував вольєри для тварин, але після роботи й у вихідні всерівно тренувався з футболістами"

У липні того ж року на правах вільного агента Олексій перейшов до "Інгульця". Голкіпер розповів про базу в Кіровоградській області, фінансові умови й комунікацію з президентом клубу Олександром Поворознюком.

"Там футболісти були як одна велика сім'я"

Пропущений м'яч через гру на виході й рекорд у пенальті

Обговорили й два моменти з кар'єри футболіста: вирішальний пропущений м'яч через гру в полі у матчі проти львівських "Карпат" та історичний рекорд в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Щодо першого випадку Паламарчук коментує: розуміє, що це була технічна помилка й вдячний за підтримку команді та вболівальникам.

"Проаналізувавши цей момент, я почав просто далі пахати й пахати"

Натомість у квітні 2025 року Олексій Паламарчук встановив рекорд, відбивши шостий пенальті поспіль в УПЛ у грі проти тих ж "Карпат". Наразі голкіпер провів вже понад 25 "сухих" матчів і поділився, що допомагає йому не пропускати м'ячі.

"Треба змусити футболіста бити в той кут, який я хочу. Я дивився на нього, налаштовувався і в момент, коли він розбігався, переводив погляд з м'яча на тіло: куди він рухається"

У червні 2025 року Олексій Паламарчук перейшов з "Інгульця" до черкаського ЛНЗ. Зараз ця команда, після першого кола чемпіонату України, є лідером турнірної таблиці. Паламарчук ділиться, що й надалі клуб планує працювати на перемогу.

"Мені все одно чемпіонат чи Кубок – я хочу все виграти. Це моє бажання. На кожен матч треба виходити, щоб перемагати"

"Це просто розмови, які до діла не доходять": перспективи гри у Молдові

У подкасті згадали й гіпотетичні розмови щодо гри Олексія Паламарчука у збірній Молдови. Футболіст стверджує, що не отримував зі збірної цієї країни жодної пропозиції, але зараз, навіть якби запропонували, – відмовився б.

"Я хочу потрапити до збірної. В Україні, на жаль, це складно через велику конкуренцію. Але я тут, я хочу грати в Україні й в мене є мрія потрапити до збірної"

Крім того, Паламарчук поділився порадами для людей, які хочуть пов'язати своє життя з професійним футболом і враженнями про підхід нових тренерів черкаського ЛНЗ.

Нагадаємо, що інтерв'ю з Олексієм Паламарчуком вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. У подкастах – глибокі розмови з тими, хто творить історію українського спорту.