Олімпіада-2022: ефектні фото з церемонії закриття Ігор у Пекіні

Зимова Олімпіада офіційно завершилася.
У неділю, 20 лютого, відбулася офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор-2022.
Захід провели на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Він був головною ареною як літніх Ігор-2008, так і зимової Олімпіади-2022.
Урочистості розпочалися о 14:00 за київським часом. Найяскравіші фото з церемонія закриття Зимової Олімпіади підібрав ТСН.ua.
Упродовж цієї події відбулася передача "права господаря" з Пекіна у Мілан та Кортіну-д'Ампеццо, де пройдуть наступні Зимові Олімпійські ігри-2026.
Олімпійська збірна України теж взяла участь в урочистостях. Прапороносцем команди стала біатлоністка Олена Білосюк. Більшу частину Олімпіади вона пропустила через коронавірус.
Повний медальний залік Олімпійських ігор-2022 дивіться ТУТ.
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