Олімпіада-2022: хто представить Україну в жіночій та чоловічій гонках переслідування з біатлону

Олімпіада-2022: хто представить Україну в жіночій та чоловічій гонках переслідування з біатлону

Обидва персьюти заплановані на неділю, 13 лютого.

У неділю, 13 лютого, біатлонна програма зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжиться гонками переслідування у жінок та чоловіків.

Згідно з регламентом, право виступити в персьюті здобули топ-60 біатлоністів за підсумками спринту. Розповідаємо, ким буде представлена збірна України в гонках переслідування.

У жіночому переслідуванні від "синьо-жовтої" команди побіжать Юлія Джима ( 8 стартовий номер , +1:08 відставання від лідера), Анастасія Меркушина ( 24 , +1:47) та Ірина Петренко ( 40 , +2:27).

Початок жіночої гонки переслідування - об 11:00 за київським часом.

У чоловічому персьюті честь України захищатимуть Дмитро Підручний ( 13 , +1:19), Артем Прима ( 15 , +1:19) та Антон Дудченко ( 60 , +2:51).

Старт чоловічої гонки переслідування - о 12:45 за київським часом.

Читайте також:

Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок

Двоє українців - у топ-15: результати чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Джима - в топ-10: результати жіночого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022