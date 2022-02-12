Олімпіада-2022: хто представить Україну в жіночій та чоловічій гонках переслідування з біатлону

Обидва персьюти заплановані на неділю, 13 лютого.
У неділю, 13 лютого, біатлонна програма зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжиться гонками переслідування у жінок та чоловіків.
Згідно з регламентом, право виступити в персьюті здобули топ-60 біатлоністів за підсумками спринту. Розповідаємо, ким буде представлена збірна України в гонках переслідування.
У жіночому переслідуванні від "синьо-жовтої" команди побіжать Юлія Джима (8 стартовий номер, +1:08 відставання від лідера), Анастасія Меркушина (24, +1:47) та Ірина Петренко (40, +2:27).
- Початок жіночої гонки переслідування - об 11:00 за київським часом.
У чоловічому персьюті честь України захищатимуть Дмитро Підручний (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) та Антон Дудченко (60, +2:51).
- Старт чоловічої гонки переслідування - о 12:45 за київським часом.
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