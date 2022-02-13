Олімпіада-2022: хто з українців відібрався до чоловічого та жіночого масстартів з біатлону

Олімпіада-2022: хто з українців відібрався до чоловічого та жіночого масстартів з біатлону

Гонки з масовим стартом закриють біатлонну програму на Іграх у Пекіні.

Стало відомо, хто з українських біатлоністів кваліфікувався до чоловічого та жіночого масстартів на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Право виступити в чоловічій гонці з масовим стартом здобули двоє біатлоністів: Дмитро Підручний і Артем Прима. А до аналогічної жіночої дисципліни від української збірної відібралася лише Юлія Джима.

Згідно з регламентом, у масстарті на Олімпіаді-2022 беруть участь 30 біатлоністів(-ок): топ-15 загального заліку Кубка світу, а також ще 15 біатлоністів(-ок), які зуміли виграти медаль на одній із трьох гонок ОІ-2022 (індивідуальна гонка, спринт, персьют) або ж набрати найбільшу кількість очок за підсумками цих стартів.

Жоден із наших спортсменів не перебуває в топ-15 Кубка світу, проте виступи "синьо-жовтих" у Пекіні дозволили трьом представникам України пробитися до масстартів.

Підручний набрав 79 очок і став 5-м у рейтингу претендентів на гонку з масовим стартом, а Прима (53 очки) розташувався на 9-й сходинці. Своєю чергою, Джима (93 очки) посіла третє місце у відповідному списку серед жінок.

Близькими до того, аби виступити в масстарті, є ще дві українки - Анастасія Меркушина та Ірина Петренко - вони третя та п'ята запасні. Це означає, що для потрапляння до масстарту їм потрібно, щоб біатлоністки, які перебувають вище, відмовилися виходити на старт.

Зазначимо, що Україна уперше за 12 років буде представлена у чоловічому масстарті на Олімпіаді-2022. Востаннє нашу чоловічу збірну в цьому виді програми представляли Сергій Сєднєв і Андрій Дериземля на Іграх-2010 у Ванкувері.

Чоловіча гонка з масовим стартом відбудеться в п'ятницю, 18 лютого. Початок - об 11:00 за київським часом.

Жіночий масстарт заплановано на суботу, 19 лютого. Старт - об 11:00 за київським часом.

Додамо, що перед гонками з масовим стартом на Олімпіаді в Пекіні будуть проведені естафети. Чоловіча - 15 лютого, жіноча - 16 лютого.

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