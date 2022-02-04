Олімпіада-2022: скільки країн представляє на Іграх лише один учасник

Олімпіада-2022: скільки країн представляє на Іграх лише один учасник

Понад 100 країн світу взагалі не змогли відправити на зимові Олімпійські ігри жодного учасника.

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні стартувала офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022, у якій бере участь 91 країна. Проте деякі держави представляв лише один представник чи представниця.

Про це інформує CNN.

На щастя, цих спортсменів супроводжували волонтери, щоб зробити прогулянку трохи менш самотньою.

Повний список команд з одним представником:

Албанія

Американське Самоа

Кіпр

Східний Тімор

Еквадор

Еритрея

Гана

Гаїті

Індія

Киргизстан

Мальта

Марокко

Нігерія

Пакистан

Перу

Філіппіни

Саудівська Аравія

Узбекистан

Віргінські острови США

Ще у понад 100 країн світу не зміг відібратися на зимові Олімпійські ігри жоден учасник.

Що цікаво, Індію, в якій проживає близько 1,4 млрд людей, представляє також лише один спортсмен. Чому так сталося — поки невідомо. Ймовірно, це пов’язано, що Індія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні.

Справа в тому, що до естафети вогню перед стартом змагань включила командира полку китайської армії, який брав участь у бою з індійськими військами на кордоні. У тому зіткненні, влітку 2020 року загинули 20 індійських солдатів, Китай визнав чотири смерті зі свого боку.

Нагадаємо, що у Пекіні офіційно відкрилися зимові Олімпійські ігри-2022.

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