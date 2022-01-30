Олімпіада-2022: скільки отримають українські спортсмени за завойовані медалі

Олімпіада-2022: скільки отримають українські спортсмени за завойовані медалі

Призові для "синьо-жовтих" лишаються незмінними вже сім років.

Стало відомо, які призові з українського бюджету передбачені для спортсменів за медалі на Зимових Олімпійських іграх 2022 року.

Збірна України на Іграх у Пекіні складається з 45 спортсменів, які позмагаються у 12 дисциплінах.

У порівнянні з Олімпіадою 2020, що відбулася в Токіо, сума призових залишилася незмінною. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Таку ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах – у 2014 та 2018 роках.

Призові для українців за виграні медалі на Олімпіаді-2022:

Золото - 125 тисяч доларів (3.5 млн грн)

Срібло – 80 тисяч доларів (2.2 млн грн)

Бронза - 55 тисяч доларів (1.5 млн грн)

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

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