Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

На Іграх у Парижі українці вже вибороли шість нагород.

Від 26 липня до 11 серпня в Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Розповідаємо, хто з українських спортсменів став володарем нагород на Олімпіаді-2024 та які грошові суми вони отримають від держави за свої успіхи.

За вигране "золото" на Олімпіаді-2024 нашим спортсменам передбачено 125 тисяч доларів. Така ж сума була й на попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо.

А ось фінансова винагорода за "срібло" та "бронзу" зросла. За друге місце на п'єдесталі в Парижі українці зароблять 100 тисяч доларів (було 80 тисяч доларів), а за третю сходинку – 80 тисяч доларів (було 55 тисяч доларів).

Всі медалі України на Олімпіаді-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна першість)

і (фехтування на шаблях, командна першість) Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

"Срібло":

Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтування на шаблях, особиста першість)

(фехтування на шаблях, особиста першість) Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту)

(легка атлетика, стрибки у висоту) Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україна представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

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