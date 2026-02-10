Олімпіада-2026: результати чоловічої індивідуальної гонки з біатлону – як виступили українці

Дмитро Підручний / © Associated Press

У вівторок, 10 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 продовжилася чоловічою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який посів 18-те місце. Капітан "синьо-жовтих" припустився трьох хиб на другому вогневому рубежі, але решту відпрацював безпомилково.

Володарем золотої медалі став норвежець Йоган Олав-Ботн, для якого це дебютна медаль на Олімпійських іграх. "Срібло" здобув француз Еріка Перро, а бронзовим призером став ще один норвежець Стурла Легрейд.

Олімпіада-2026. Біатлон, чоловіча індивідуальна гонка

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 51:31.5

2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +14.8

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +48.3

4. Оллі Хііденсало (Фінляндія, 0+0+0+0) +1:29.7

5. Філіп Наврат (Німеччина, 1+0+0+0) +1:31.5

6. Томмазо Джакомель (Італія, 1+1+0+1) +2:27.5

...

18. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+0+0) +4:38.9

28. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+2) +5:23.5

35. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:51.3

65. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+0+1) +9:00.0

Повне відео гонки

Зазначимо, що у неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане жіноча індивідуальна гонка, яка відбудеться у середу, 11 лютого. Початок – о 15:15 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.