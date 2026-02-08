- Дата публікації
Олімпіада-2026: результати змішаної естафети з біатлону – як виступила Україна
У стартовій біатлонній гонці Олімпійських ігор-2026 "синьо-жовті" посіли восьме місце.
У неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою.
За збірну України в гонці бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина. "Синьо-жовті" посіли восьме місце.
На першому етапі Підручний використав 4 додаткові патрони на двох рубежах і передав естафету на 11-й позиції.
На другому етапі Мандзин використав один додатковий патрон і передав естафету на шостому місці.
На третьому етапі Городна використала один додатковий патрон і передала естафету на сьомій сходинці.
На четвертому етапі Меркушина з двома додактовими патронами завершила гонку восьмою.
Олімпійським чемпіоном у змішаній естафеті стала Франція, "срібло" виграла Італія, а "бронзу" здобула Німеччина.
Олімпіада-2026. Біатлон, змішана естафета
1. Франція (0+7) 1:04:15.5
2. Італія (0+5) +25.8
3. Німеччина (1+3) +1:05.3
4. Норвегія (2+6) +1:37.2
5. Швеція (2+7) +1:40.8
6. Фінляндія (0+7) +1:56.5
...
8. Україна (0+8) +2:36.6
Повне відео гонки
Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок – о 14:30 за київським часом.
Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.
Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.