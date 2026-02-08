Олімпіада-2026: результати змішаної естафети з біатлону – як виступила Україна

Віталій Мандзин / © Associated Press

У неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою.

За збірну України в гонці бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина. "Синьо-жовті" посіли восьме місце.

На першому етапі Підручний використав 4 додаткові патрони на двох рубежах і передав естафету на 11-й позиції.

На другому етапі Мандзин використав один додатковий патрон і передав естафету на шостому місці.

На третьому етапі Городна використала один додатковий патрон і передала естафету на сьомій сходинці.

На четвертому етапі Меркушина з двома додактовими патронами завершила гонку восьмою.

Олімпійським чемпіоном у змішаній естафеті стала Франція, "срібло" виграла Італія, а "бронзу" здобула Німеччина.

Олімпіада-2026. Біатлон, змішана естафета

1. Франція (0+7) 1:04:15.5

2. Італія (0+5) +25.8

3. Німеччина (1+3) +1:05.3

4. Норвегія (2+6) +1:37.2

5. Швеція (2+7) +1:40.8

6. Фінляндія (0+7) +1:56.5

...

8. Україна (0+8) +2:36.6

Повне відео гонки

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок – о 14:30 за київським часом.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.