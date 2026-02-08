ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Олімпіада-2026: результати змішаної естафети з біатлону – як виступила Україна

У стартовій біатлонній гонці Олімпійських ігор-2026 "синьо-жовті" посіли восьме місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © Associated Press

У неділю, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою.

За збірну України в гонці бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина. "Синьо-жовті" посіли восьме місце.

На першому етапі Підручний використав 4 додаткові патрони на двох рубежах і передав естафету на 11-й позиції.

На другому етапі Мандзин використав один додатковий патрон і передав естафету на шостому місці.

На третьому етапі Городна використала один додатковий патрон і передала естафету на сьомій сходинці.

На четвертому етапі Меркушина з двома додактовими патронами завершила гонку восьмою.

Олімпійським чемпіоном у змішаній естафеті стала Франція, "срібло" виграла Італія, а "бронзу" здобула Німеччина.

Олімпіада-2026. Біатлон, змішана естафета

1. Франція (0+7) 1:04:15.5

2. Італія (0+5) +25.8

3. Німеччина (1+3) +1:05.3

4. Норвегія (2+6) +1:37.2

5. Швеція (2+7) +1:40.8

6. Фінляндія (0+7) +1:56.5

...

8. Україна (0+8) +2:36.6

Повне відео гонки

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок – о 14:30 за київським часом.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

Дата публікації
Кількість переглядів
426
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie