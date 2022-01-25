Олімпіада у Пекіні: спортсменам роздають презервативи, проте заборонили обійми та рукостискання

Олімпіада у Пекіні: спортсменам роздають презервативи, проте заборонили обійми та рукостискання

Спортсменів та персонал Ігор суворо відокремили від громадськості через карантинні заходи.

На Олімпійських іграх у Пекіні дотримуються традиції роздавати презервативи спортсменам, незважаючи на детальні рекомендації щодо соціального дистанціювання через COVID-19.

Про це інформує Reuters.

"Усі підрозділи, пов’язані з Олімпійськими іграми, нададуть необхідну кількість презервативів безкоштовно у відповідний час людям, які зареєструвалися", – повідомили організатори.

Ігри мають відбутися від 4 до 20 лютого в Пекіні та сусідньому місті Чжанцзякоу. Спортсменів та персонал Ігор суворо відокремили від громадськості через карантинні заходи.

Журналісти в готелі Guizhou, який знаходиться всередині "олімпійської бульбашки", знайшли в кожній кімнаті п’ять індивідуально загорнутих презервативів. Вони були окремо упаковані в різнокольорові конверти, прикрашені зображенням китайського ліхтаря.

Reuters

Організатори не сказали, скільки всього презервативів вони роздадуть на Іграх.

У посібнику щодо заходів проти COVID-19 персоналу та спортсменам наказано звести до мінімуму фізичні контакти, такі як обійми, рукостискання, а також підтримувати соціальну дистанцію не менше двох метрів від інших учасників.

Напередодні минулих літніх ігор у Токіо організатори заявляли, що планують роздати близько 150 тис. презервативів, але попросили спортсменів забрати їх додому, а не використовувати, щоб не підхопити COVID-19.

Також в Олімпійському селищі в Токіо для учасників змагань встановили спеціально спроєктовані картонні ліжка, на яких неможливо займатися сексом.

Раніше повідомлялося, що у Пекіні зафіксовано перший випадок COVID-19 у члена олімпійської делегації.

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