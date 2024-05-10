"Олімпіакос" повторно обіграв "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій (відео)

У фіналі єврокубка грецький клуб побореться з італійською "Фіорентиною".

"Олімпіакос" на своєму полі переміг "Астон Віллу" ( 2:0 ) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій та вийшов до фіналу турніру.

Уже на 10-й хвилині зустрічі Аюб Ель-Каабі вивів господарів вперед. У другому таймі грецька команда закріпила свій успіх – Ель-Каабі на 78-й хвилині оформив дубль після передачі 21-річного голкіпера пірейців Константіноса Цолакіса. Підопічні Унаї Емері нічим відповісти не зуміли.

У першому поєдинку грецький клуб на виїзді також переміг бірмінгемців (4:2). Тож за сумою двох зустрічей (6:2) до фіналу вийшли саме підопічні Хосе Менділібара.

Огляд матчу "Олімпіакос" – "Астон Вілла"

У фіналі турніру "Олімпіакос" зіграє з італійською "Фіорентиною", яка у півфіналі пройшла бельгійський "Брюгге" (3:2, 1:1).

Фінальний матч Ліги конференцій між "Олімпіакосом" і "Фіорентиною" відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах, який є домашньою ареною грецького АЕКа.

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