Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Олімпіакос" повторно обіграв "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій (відео)

"Олімпіакос" повторно обіграв "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій (відео)

"Олімпіакос" / Фото: Associated Press

У фіналі єврокубка грецький клуб побореться з італійською "Фіорентиною".

"Олімпіакос" на своєму полі переміг "Астон Віллу" (2:0) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій та вийшов до фіналу турніру. 

Уже на 10-й хвилині зустрічі Аюб Ель-Каабі вивів господарів вперед. У другому таймі грецька команда закріпила свій успіх – Ель-Каабі на 78-й хвилині оформив дубль після передачі 21-річного голкіпера пірейців Константіноса Цолакіса. Підопічні Унаї Емері нічим відповісти не зуміли.

У першому поєдинку грецький клуб на виїзді також переміг бірмінгемців (4:2). Тож за сумою двох зустрічей (6:2) до фіналу вийшли саме підопічні Хосе Менділібара.

Огляд матчу "Олімпіакос" – "Астон Вілла"

У фіналі турніру "Олімпіакос" зіграє з італійською "Фіорентиною", яка у півфіналі пройшла бельгійський "Брюгге" (3:2, 1:1).

Фінальний матч Ліги конференцій між "Олімпіакосом" і "Фіорентиною" відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах, який є домашньою ареною грецького АЕКа.

Читайте також:

Рекордна серія триває: "Баєр" здійснив камбек проти "Роми" та вийшов до фіналу Ліги Європи (відео)

"Аталанта" розгромила "Марсель" і вийшла до фіналу Ліги Європи (відео)

Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли головний матч за трофей

Повʼязані теми:

Наступна публікація