"Олімпіакос" в екстратаймах вирвав перемогу над "Фіорентиною" та виграв Лігу конференцій (відео)

Клуб з міста Пірей завоював перший у своїй історії євротрофей.

Грецький "Олімпіакос" став переможцем Ліги конференцій сезону-2023/24. У фіналі третього за престижністю євротурніру клуб з міста Пірей мінімально обіграв італійську "Фіорентину" ( 1:0 ).

Основний час матчу на стадіоні "Ая-Софія" у грецьких Афінах завершився з рахунком 0:0, а в екстратаймах "Олімпіакос" забив вирішальний гол.

На 116-й хвилині Аюб Ель-Каабі у штрафному майданчику суперника замкнув подачу Сантьяго Ессе з лівого флангу. До фінального свистка відігратися "фіалки" не зуміли.

Огляд матчу "Олімпіакос" – "Фіорентина"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Олімпіакос" став першим в історії грецьким клубом, якому вдалося виграти євротрофей.

Зазначимо, що на шляху до фіналу "Олімпіакос" у плейоф Ліги конференцій пройшов угорський "Ференцварош" (1:0, 1:0), ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (1:4, 6:1), турецький "Фенербахче" (3:2, 1:1) та англійську "Астон Віллу" (4:2, 2:0).

Головний тренер пірейців Хосе Луїс Менділібар здобув другий єврокубок за два роки. Минулого сезону він разом з іспанською "Севільєю" виграв Лігу Європи.

Цікаво, що "Фіорентина" вдруге поспіль грала у фіналі Ліги конференцій. Минулого сезону клуб із Флоренції у вирішальному матчі за трофей програв англійському "Вест Гему" (1:2).

Раніше повідомлялося, що "Аталанта" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Баєр".

У фіналі найпрестижнішого єврокубку, Ліги чемпіонів, 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні зійдуться дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал".

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