"Олімпіакос" з дублем Яремчука здобув вольову перемогу, але залишив Лігу Європи (відео)

Два голи українського форварда не допомогли грецькому клубу пробитися до чвертьфіналу турніру.

"Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука вдома обіграв норвезький "Буде-Глімт" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у місті Пірей завершилася з рахунком 2:1 .

У першому поєдинку, який відбувся тиждень тому в Норвегії, грецький клуб розгромно програв (0:3). Початок другого матчу теж був за "Буде-Глімтом" – на 36-й хвилині рахунок відкрив Каспер Гег.

Одразу після перерви на заміну вийшов Яремчук. 29-річний український форвард швидко відзначився дублем, забивши голи на 53-й та 65-й хвилинах. Крім того, на 63-й хвилині пенальті не реалізував захисник "Олімпіакоса" Родіней.

Рахунок за сумою двох зустрічей став 4:2 на користь норвезької команди. До фінального свистка "Олімпіакосу" не вдалося нівелювати це відставання та уникнути вильоту з турніру.

Зазначимо, що грецький колектив догравав поєдинок у меншості – на 89-й хвилині пряму червону картку отримав воротар Константінос Цолакіс.

Тож саме "Буде-Глімт" пройшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де позмагається з тріумфатором протистояння "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Лаціо" (Італія).

Огляд матчу "Олімпіакос" – "Буде-Глімт"

Буде додано незабаром.

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