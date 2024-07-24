Олімпія – Полісся: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Для житомирського клубу це буде дебют у єврокубках.

У четвер, 25 липня, житомирське "Полісся" зіграє проти словенської "Олімпії" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стожиці" у Любляні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону "Полісся" посіло п'яте місце в УПЛ і тепер дебютує у єврокубках. "Олімпія" здобула бронзові медалі чемпіонату Словенії.

Де дивитися матч Олімпія – Полісся

На території України дебютний єврокубковий поєдинок житомирського клубу в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Олімпія – Полісся

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають словенський клуб. На перемогу "Олімпії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,98. Нічия – 3,50. Виграш житомирців – 3,75.

Коефіцієнт на прохід "Полісся" до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій дорівнює 2,00. Підсумковий успіх "Олімпії" – 1,81.

Матч-відповідь між словенським та українським клубами відбудеться у четвер, 1 серпня, у польському місті Глівіце. Початок – о 19:00 за київським часом.

Переможець пари "Олімпія" – "Полісся" у третьому раунді відбору Ліги конференцій зіграє проти того, хто програє в парі "Шериф" (Молдова) – "Ельфсборг" (Швеція).

Раніше повідомлялося, що УЄФА виключив "Дніпро-1" з Ліги конференцій.

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