Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під каменепад у горах: її намагаються врятувати

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

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Колишня німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила під каменепад у горах Пакистану. Наразі триває рятувальна операція, спортсменку досі не вдалося евакуювати.

Про це повідомляє MDR.

Відомо, що 28 липня Дальмаєр разом зі своєю напарницею з альпінізму здійснювала сходження в альпійському стилі, коли на висоті близько 5700 метрів на неї впало каміння.

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Напарниця зуміла подати сигнал про лихо та викликала рятувальників. Через віддаленість місцевості рятувальний вертоліт зміг дістатися до місця аварії лише вранці 29 липня.

Наразі міжнародна гірська рятувальна команда координує операцію з порятунку. Їм допомагають досвідчені міжнародні альпіністи, які перебувають у цьому регіоні.

Пресреліз на сторінці Дальмаєр в Instagram підтвердив інформацію. "У понеділок, 28 липня, на піку Лайла (6069 м) в пакистанських горах Каракорум сталася серйозна гірська аварія, внаслідок якої Лаура Дальмаєр була вражена камінням. Через постійну велику небезпеку падіння каменів до неї ніхто не зміг дістатися. Під час обльоту вертольотом було встановлено, що досвідчена альпіністка отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя не виявлено", – йдеться в дописі.

31-річна Дальмаєр є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

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Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки.