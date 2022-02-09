Олімпійська чемпіонка з біатлону про дострокове завершення виступів на ОІ-2022: даю шанс молоді проявити себе, всі ж так цього хотіли

Олімпійська чемпіонка з біатлону про дострокове завершення виступів на ОІ-2022: даю шанс молоді проявити себе, всі ж так цього хотіли

На змаганнях вона встигла провести лише одну повноцінну гонку.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко прокоментувала своє дострокове завершення виступів на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Відповідний допис 36-річної спортсменки з'явився у Facebook.

"Напишу коротко. Всі знають, що спорт - це здоров’я. Здоровий спосіб життя, правильне та збалансоване харчування, нормальний сон. Все це сприяє зміцненню організму. Але цього таки не достатньо, щоб по-справжньому досягти гармонії в спорті.

Біатлон - не просто моє життя, моя душа. Адже це надзвичайний прилив енергії, яка наповнює кожну клітину організму, змушує по-іншому дивитись на звичні речі, радіти кожному новому дню. Той, хто не займається спортом, ніколи не зрозуміє ту радість та приємну важкість в м’язах, яка виникає після тренування. А бажання щоденних тренувань може зрівнятись хіба що зі спрагою.

Я робила і роблю все можливе та неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські Ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли.

Щасливі ті, хто присвятив себе спорту та несе горде звання "спортсмена" крізь все життя. Спорт - основа життя, адже так говорять: "Рух - це життя!". Всім висловлюю подяку за підтримку, будьте здорові", - сказала біатлоністка.

Зазначимо, нещодавно Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на ОІ-2022. Валя встигла провести змішану естафету на змаганнях, де "синьо-жовті" посіли 13 місце.

Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. 2014 року Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.

Додамо, що раніше українська жіноча команда з біатлону через позитивні тести на COVID-19 втратила капітана Олени Білосюк та Дар'ю Блашко.

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