Олімпійська чемпіонка з Росії вчинила істерику через "бан" спортсменів країн-агресорок: українці жорстко їй відповіли

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 в стрибках у висоту Марія Ласіцкене написала відкритий лист президенту МОК Томасу Баху, поскаржившись на відсторонення російських і білоруських спортсменів. У відповідь українські спортсмени присоромили росіянку за її слова.

Текст офіційного звернення до голови МОК російська легкоатлетка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ньому Ласіцкене обурилася тим, що всі представники РФ були відсторонені від змагань, незалежно від їхнього ставлення до війни в Україні.

"Мої основні колеги в секторі - українські дівчата, і я досі не знаю, що їм сказати і як дивитися їм в очі. Вони, їхні друзі і родичі переживають те, що не має переживати жодна людина. Я впевнена, що нічого цього не мало бути. І жодні докази не переконають мене в зворотному.

Але ви всього цього не знаєте, ви вважаєте за краще не вникати в те, що атлети, які живуть у Росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні. Якби ви реально хвилювалися за долі спортсменів, то не вимагали б від них висловлюватися на цю тему, а спробували б завдяки спорту об'єднати світ. Але ви вибрали найпростіше для вас рішення: відсторонити всіх за принципом громадянства", - написала росіянка у себе в Instagram.

Зазначимо, що Марія Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ. Також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2018 року.

На скаргу Ласіцкене відреагували відомі українські спортсмени, серед яких легкоатлетки Юлія Левченко, Марина Бех-Романчук та Анастасія Бризгіна, а також скелетоніст Владислав Гераскевич. Усі вони наголосили на цинізмі листа росіянки, яка вважає несправедливими санкції проти спортсменів країни-агресорки, але водночас раніше жодного разу не висловилася про повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

Юлія Левченко

"Ми вас підтримували як могли. Ціною своєї репутації не втрачали співчуття. Навіть після анексії Криму та початку війни на сході України. Хотілося вірити в думку "не всі такі", навіть коли вас не допускали на міжнародні старти через порушення вашої країни. А коли допускали, я особисто щиро співпереживала, бажала удачі…

Але коли вранці 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення, за 5 км від мого будинку прилітає ракета, коли я тремчу від страху о 4-й ранку і не знаю, кому першому зателефонувати. Коли отримую смс від тренера: "Юлю, збирай сумки" - у відповідь жодного слова з боку російського спортсмена… Навіть навпаки, концерти на честь війни і практично одностайна підтримка.

Це не спорт поза політикою чи політика в спорті. Це, б**ха, людські життя! Життя! Це найцінніше! Це не медалі та рекорди! Це право на те, щоб просто існувати на цій землі, ходити і дихати! Дорослі, люди похилого віку, діти… Більшість сидить у підвалах, багато поранено, у багатьох психологічна травма на все життя, а когось позбавили життя!

Ви вважаєте, що спорт важливіший за право жити? Вас не допускають, бо ви - росіянка? А нас вбивають, бо ми - українці! Відчуваєте різницю?! - написала Левченко у коментарях до посту Ласіцкене в Instagram.

Марина Бех-Романчук

"Ось і вся різниця між нами. Понад 100 днів мовчання та жодного слова проти війни. Проте цілий лист у бік МОК. Низько, як усі дії вашої російської сутності", - написав Бех-Романчук у себе в сторіз Instagram.

Анастасія Бризгіна

"Кілька годин тому олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене виставила відкритий лист із претензією про недопуск російських атлетів. Як "ані нам, ані вам“. Через кілька годин співвітчизники Марії спалили льодовий палац у Сєвєродонецьку, де такі ж спортсмени, як вона, тренувалися та мріяли про олімпійський п'єдестал" - написала Бризгіна у себе в Instagram, додавши фото знищеного російськими окупантами спортивного об'єкта в Луганській області.

Владислав Гераскевич

"Слушно помітити, що голос у Марії з'явився саме після відсторонення від змагань. Після початку війни було мовчання, в цілому, як і у всіх російських атлетів.

Але, якщо все ж таки Маша проти війни, то чому не відмовилась від свого військового звання? Якщо спорт поза політикою в Рф, то чому саме Машу обрали довіреною особою Путіна на виборах президента 2018 року?", - написав Гераскевич в Instagram.

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