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Олімпійська чемпіонка здійснила "кривавий" заплив перед посольством Росії, аби засудити геноцид проти українців

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Олімпійська чемпіонка здійснила "кривавий" заплив перед посольством Росії, аби засудити геноцид проти українців

Associated Press

Рута Мейлутіте взяла участь в яскравій акції на підтримку України.

Олімпійська чемпіонка з плавання, литовка Рута Мейлутіте долучилася до протесту проти вбивств та інших безжальних злочинів російських військових в Україні.

Литовська спортсменка здійснила заплив озером, яке розташоване навпроти посольства Росії у Вільнюсі. Організатори акції пофарбували воду в озері у червоний колір, що символізував кров українців, які стали жертвами російської агресії.

Сама Рута пояснила, що цей перформанс - "заклик до дій на підтримку українського народу, проти якого Росія вчиняє геноцид".

"Важливо, аби ми не звикали до жахливих кадрів із масовими вбивствами українців та до їхнього болю. Жахіття на українській землі від рук Росії, яким, здається, немає кінця, не повинні стати нормою", - сказала Мейлутіте.

Також вона розкритикувала міжнародну спільноту за недостатньо суворі санкції проти Росії та наголосила на необхідності підтримувати Україну інформаційно та фінансово.

"Коли країни, накшталт Німеччини, не реагують і не запроваджують адекватні санкції проти агресора, обираючи гроші замість людей, - зберігати надію стає важче. Тож критично важливо, щоб ми продовжували діяти: поширювати правдиву інформацію, волонтерити, протестувати, жертвувати гроші та чинити тиск на уряди, аби ті діяли", - додала литовка.

Рута Мейлутіте - олімпійська чемпіонка Лондона-2012 у плаванні брасом на 100 метрів. Вона виграла золоту нагороду, коли їй було всього 15 років.

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