Олімпійська гордість України Беленюк і Білодід влаштували борцівський поєдинок: хто переміг (відео)

Олімпійська гордість України Беленюк і Білодід влаштували борцівський поєдинок: хто переміг (відео)

Спортсмени провели дружній спаринг у спортзалі.

Чемпіон Олімпіади в Токіо борець греко-римського стилю Жан Беленюк і бронзова призерка Ігор-2020 дзюдоїстка Дар'я Білодід взяли участь у незвичному спарингу.

Незважаючи на різні виду спорту, а що ще важливіше - суттєву різницю у вазі, спортсмени помірялися силами в спортзалі. У результаті запеклої боротьби перемогу здобув Беленюк.

Сутичка неабияк потішила як самих учасників, так і їхніх шанувальників. Відповідне відео Жан виклав у себе в Instagram.

"Входжу до тренувального ритму з чемпіонкою Білодід. Борцівські спаринги", - підписав ролик Беленюк.

У коментарях під відео фанати засипали Беленюка та Білодід теплими словами: "Клас, вогняний тандем", "Ай, які ви класні", "Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан", - написали шанувальники.

У Токіо Беленюк, який також є депутатом Верховної Ради, здобув для України перше та єдине "золото" Олімпіади-2020. Виступаючи з травмою, Жан переміг усіх своїх суперників, включаючи непоступливого угорця Віктора Лорінца в фінальній сутичці. Завоювання "золота" Беленюк відсвяткував українським гопаком .

перше та єдине "золото" Олімпіади-2020. Виступаючи з травмою, Жан переміг усіх своїх суперників, включаючи непоступливого угорця Віктора Лорінца в фінальній сутичці. Завоювання "золота" Беленюк . 20-річна Білодід на дебютній для себе Олімпіаді виграла "бронзу". Саме її медаль стала першою для України на Іграх у Токіо. Також це історична нагорода в жіночому дзюдо на Олімпіадах.

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