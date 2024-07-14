Олімпійська збірна України розійшлася нічиєю з Єгиптом у першому спарингу перед Іграми-2024

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграла внічию проти однолітків з Єгипту в першому контрольному матчі перед стартом на Олімпійських іграх-2024. Зустріч завершилася з рахунком 1:1 .

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед уже на старті гри – відзначився Максим Брагару. У другому таймі єгиптяни зуміли зрівняти рахунок.

Згідно домовленостей між командами, не було передбачено трансляції цього поєдинку.

Перед стартом на ОІ-2024 "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг – 18 липня з олімпійською збірною Парагваю.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо команда Ротаня зможе пробитися до чвертьфіналу, то позмагається там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Раніше стала відома заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024.

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