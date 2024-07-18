Олімпійська збірна України у спарингу з двома відбитими пенальті втратила перемогу над Парагваєм

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграла внічию з Парагваєм U-23 в останньому контрольному матчі перед стартом Олімпійських ігор-2024. Поєдинок завершився з рахунком 2:2 .

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 35-й хвилині зустрічі – відзначився Максим Хлань.

Наприкінці матчу Олег Федор подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Однак втримати перемогу нашій команді не вдалося. На останніх хвилинах гри Парагвай забив двічі та вирвав нічию.

Зазначимо, що голкіпер української збірної Кіріл Фесюн відбив два пенальті – у першому та другому таймах.

Згідно домовленостей між командами, трансляція цього поєдинку не була передбачена.

Додамо, що в попередньому спарингу олімпійська збірна України розійшлася нічиєю з Єгиптом (1:1).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо команда Ротаня зможе пробитися до чвертьфіналу, то позмагається там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Раніше стала відома заявка збірної України з футболу на Олімпіаду-2024.

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