Олімпійська збірна України виграла четвертий матч поспіль і вийшла до фіналу турніру у Франції (відео)

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) вийшла до фіналу контрольного міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції, який є підготовкою до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У своєму четвертому матч на цих змаганнях команда Руслана Ротаня впевнено перемогла юнацьку збірну Японії (U-19) з рахунком 2:1 .

"Синьо-жовті" вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині Владислав Велетень отримав передачу від Данила Сікана та з лінії штрафного майданчика низом віправив м'яч у правий кут.

На старті другої половини зустрічі українці подвоїли свою перевагу в рахунку – Максим Хлань з лівого флангу перевів м'яч на Велетня, а той у штрафному технічно розібрався із суперником та оформив дубль.

На 81-й хвилині японці скоротили відставання в рахунку – відзначився Кенто Шиогай, однак на більше вони вже не спромоглися.

Відео матчу Україна U-23 – Японія U-19

Таким чином, підопічні Ротаня здобули четверту поспіль перемогу на передолімпійському турнірі. У стартовому матчі українська збірна розгромила Індонезію U-20 з рахунком 3:0, а потім розтрощила молодіжну збірну Італії (U-21) з рахунком 4:0 та обіграла олімпійську збірну Панами (U-23) з рахунком 2:0.

"Синьо-жовті" з 12 очками надпереконливо виграли свою групу та пробилися до фіналу турніру, де 16 червня зіграють проти збірної Кот-д'Івуару U-20, яка достроково стала переможцем свого квінтету, набравши 9 очок у трьох матчах.

Нагажаємо, чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Аргентини, Марокко та Іраку. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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