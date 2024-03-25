Олімпійська збірна України з футболу поступилася Японії у товариському матчі (відео)

Олімпійська збірна України з футболу зазнала поразки у спарингу з Японією, який відбувся 25 березня в місті Фукуока на "Kitakyushu Stadium". Зустріч завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи команда Руслана Ротаня пропустила у другому таймі. На 48-й хвилині півзахисник японців Кейн Сато відкрив рахунок у поєдинку, вдало зігравши на добиванні.

На 76-й хвилині азійська збірна подвоїла свою перевагу – хавбек Сатосі Танака отримав м'яч у штрафному майданчику "синьо-жовтих" та влучно пробив у дальній кут.

Повне відео матчу Японія U-23 – Україна U-23

Нагадаємо, прийдешнього літа підопічні Ротаня виступлять на Олімпіаді-2024 в Парижі. Збірна України з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри завдяки тому, що на молодіжному Євро-2023 дійшла до півфіналу.

Під час жеребкування футбольного турніру ОІ-2024 "синьо-жовті" потрапили до групи B, де зіграють проти Аргентини, Марокко і третьої команди з Азійської конфедерації.

До плейоф олімпійського турніру вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. У чвертьфіналі українці можуть зустрітися з однією зі збірних групи А: Франція, Нова Зеландія, США або переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти четвертої команди з Азійської конфедерації).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

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