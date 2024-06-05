Олімпійська збірна України з футболу розгромною перемогою стартувала на турнірі у Франції (відео)

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) успішно стартувала на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції, який є підготовкою до Олімпади-2024 в Парижі.

У своєму першому матчі підопічні Руслана Ротаня розбили Індонезію U-20 з рахунком 3:0 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі "синьо-жовтих" вивів уперед Геннадій Синчук. До перерви українці забили ще один гол – на 30-й хвилині відзначився Микола Михайленко.

У другому таймі українська команда зробила рахунок розгромним – на 59-й хвилині третій м'яч у ворота індонезійців відправив Олег Федор.

Огляд матчу Україна U-23 – Індонезія U-20

Наступний поєдинок на міжнародному турнірі "синьо-жовті" проведуть 6 червня проти команди Італії U-21. Після цього на українців чекають зустрічі з Панамою U-23 (8 червня), Японією U-19 (10 червня).

Після завершення групового етапу відбудуться матчі за 9-те, 7-ме, 5-те, третє та перше місця.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Аргентини, Марокко та Іраку. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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