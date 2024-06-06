Олімпійська збірна України з футболу розтрощила "молодіжку" Італії на турнірі у Франції (відео)

Підопічні Руслана Ротаня здобули другу поспіль розгромну перемогу в рамках підготовки до Олімпіади.

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) виграла другий матч на контрольному міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції, який є підготовкою до Олімпади-2024 в Парижі. "Синьо-жовті" розгромили молодіжну збірну Італії (U-21) з рахунком 4:0 .

У першому таймі команда Руслана Ротаня забила один гол – на 31-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Максим Хлань.

Після перерви українці тричі вразили ворота італійців. На 53-й хвилині відзначився Олександр Мартинюк, на 64-й хвилині точного удару завдав Данило Сікан, а крапку в матчі на 71-й хвилині поставив Назар Волошин.

Відео матчу Україна U-23 – Італія U-21

Для підопічних Ротаня це друга поспіль перемога на цьому турнірі. У стартовому матчі українська збірна розгромила Індонезію U-20 з рахунком 3:0.

Після двох зіграних поєдинків "синьо-жовті" з 6 очками очолюють свою групу. Далі на українців чекають зустрічі з Панамою U-23 (8 червня) та Японією U-19 (10 червня).

Після завершення групового етапу відбудуться матчі за 9-те, 7-ме, 5-те, третє та перше місця.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Аргентини, Марокко та Іраку. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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