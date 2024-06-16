Олімпійська збірна України з футболу в серії пенальті стала переможцем турніру у Франції (відео)

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) стала переможцем контрольного міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції, який був підготовкою до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У фіналі команда Руслана Ротаня обіграла збірну Кот-д'Івуару U-20. Основний час зустрічі закінчився внічию 2:2 , а в серії пенальті точнішими виявилися "синьо-жовті" – 5:4.

Уже на 7-й хвилині матчі українців вивів уперед Денис Шостак. На 31-й хвилині наша збірна подвоїла свою перевагу в рахунку – Максим Хлань розстріляв порожні ворота після передачі Данила Сікана.

Перед перервою івуарійці скоротили відставання – відзначився Патрік Уотро. Він же у другому таймі оформив дубль, зрівнявши рахунок на 59-й хвилині протистояння.

Згідно з регламентом змагань, команди обійшлися без екстратаймів та одразу перейшли до серії пенальті. Підопічні Ротаня реалізували п'ять з шести ударів, а ось суперник схибив двічі. Тож саме збірна України завоювала трофей.

Відео матчу Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20

Додамо, що раніше підопічні Ротаня виграли всі чотири свої матчі на груповому етапі передолімпійського турніру. Українська збірна розгромила Індонезію U-20 з рахунком 3:0, розтрощила молодіжну збірну Італії (U-21) з рахунком 4:0, обіграла олімпійську збірну Панами (U-23) з рахунком 2:0 та здолала юнацьку збірну Японії (U-19) з рахунком 2:1.

Нагажаємо, чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Аргентини, Марокко та Іраку. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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