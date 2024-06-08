Олімпійська збірна України з футболу здобула третю поспіль перемогу на турнірі у Франції (відео)

Олімпійська збірна України з футболу (U-23) виграла третій матч на контрольному міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції, який є підготовкою до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

"Синьо-жовті" обіграли олімпійську збірну Панами (U-23) з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А ось після перерви підопічним Руслана Ротаня вдалося двічі вразити ворота суперника. На 62-й хвилині нашу збірну вивів уперед Назар Волошин.

Невдовзі українці зміцнили свою перевагу в рахунку. На 66-й хвилині Єгор Ярмолюк перехопив передачу голкіпера панамців, обійшов його та відправив м'яч у порожні ворота.

Відео матчу Україна U-23 – Панама U-23

Для підопічних Ротаня це третя поспіль перемога на цьому турнірі. У стартовому матчі українська збірна розгромила Індонезію U-20 з рахунком 3:0, а в другому поєдинку розтрощила молодіжну збірну Італії (U-21) з рахунком 4:0.

Після трьох зіграних матчів "синьо-жовті" з 9 очками очолюють свою групу. Останній матч на груповому етапі українці проведуть 10 червня проти юнацької збірної Японії (U-19).

Після завершення групового етапу відбудуться матчі за 9-те, 7-ме, 5-те, третє та перше місця.

Нагажаємо, чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Підопічні Ротаня зіграють у групі B проти Аргентини, Марокко та Іраку. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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