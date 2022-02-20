Олімпійські ігри-2022: де та коли дивитися урочисту церемонію закриття

Олімпійські ігри-2022: де та коли дивитися урочисту церемонію закриття

Змагання в столиці Піднебесної тривали від 4-го до 20 лютого.

У неділю, 20 лютого, визначилися останні чемпіони та призери зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. Традиційно після завершення змагань відбудеться офіційна церемонія закриття.

Захід відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Він був головною ареною як літніх Ігор-2008, так і зимової Олімпіади-2022.

Церемонія закриття Олімпіади в Пекіні розпочнеться о 14:00 за київським часом. На території України захід у прямому ефірі транслюватиме телеканал UA: Перший та сайт Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що на церемонії закриття Ігор-2022 прапор України нестиме досвідчена біатлоністка та олімпійська чемпіонка-2014 Олена Білосюк.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбувалися від 4-го до 20 лютого 2022 року. Спортсмени змагалися у семи видах спорту (15 дисциплінах). Усього розіграли 109 комплектів медалей.

У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

в особистому турнірі з лижної акробатики. У підсумку Україна з однією срібною нагородою посіла 25-те місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2022.

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Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: підсумковий медальний залік