Олімпійські ігри-2022 - день 1: розклад і результати виступів українців за 5 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 1: розклад і результати виступів українців за 5 лютого

У перший офіційний день змагань українські спортсмени можуть позмагатися за дві медалі.

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні будуть розіграні перші нагороди.

Україна встигла стартувати на Олімпіаді ще до урочистої церемонії відкриття, проте саме 5 лютого офіційно є першим змагальним днем Ігор у столиці Піднебесної.

ТСН Проспорт розповідає, коли та в яких видах спорту змагатимуться українці 5 лютого.

Цього дня Україна буде представлена у чотирьох видах спорту: лижних перегонах, біатлоні, санному спорті та стрибках з трампліну. Своєю чергою, нагороди розігруватимуться лише в лижних перегонах (скіатлон) та біатлоні (змішана естафета).

Головна надія України - біатлонна змішана естафета, де від "синьо-жовтих" бігтимуть: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Початок - об 11:00 за київським часом.

Розклад виступів українців у перший змагальний день Олімпіади-2022 (5 лютого)

09:45. Лижні перегони: жінки, скіатлон (Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова)

11:00. Біатлон: змішана естафета (Валентина Семеренко - Юлія Джима - Артем Прима - Дмитро Підручний)

13:10. Санний спорт: чоловіки, перші спуски (Андрій Мандзій, Антон Дукач)

13:15. Стрибки з трампліна: чоловіки, кваліфікація (Євген Марусяк, Антон Корчук)