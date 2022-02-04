Олімпійські ігри-2022 - день 1: розклад і результати виступів українців за 5 лютого

У перший офіційний день змагань українські спортсмени можуть позмагатися за дві медалі.
У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні будуть розіграні перші нагороди.
Україна встигла стартувати на Олімпіаді ще до урочистої церемонії відкриття, проте саме 5 лютого офіційно є першим змагальним днем Ігор у столиці Піднебесної.
ТСН Проспорт розповідає, коли та в яких видах спорту змагатимуться українці 5 лютого.
Цього дня Україна буде представлена у чотирьох видах спорту: лижних перегонах, біатлоні, санному спорті та стрибках з трампліну. Своєю чергою, нагороди розігруватимуться лише в лижних перегонах (скіатлон) та біатлоні (змішана естафета).
Головна надія України - біатлонна змішана естафета, де від "синьо-жовтих" бігтимуть: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Початок - об 11:00 за київським часом.
Розклад виступів українців у перший змагальний день Олімпіади-2022 (5 лютого)
09:45. Лижні перегони: жінки, скіатлон (Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова)
11:00. Біатлон: змішана естафета (Валентина Семеренко - Юлія Джима - Артем Прима - Дмитро Підручний)
13:10. Санний спорт: чоловіки, перші спуски (Андрій Мандзій, Антон Дукач)
13:15. Стрибки з трампліна: чоловіки, кваліфікація (Євген Марусяк, Антон Корчук)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.