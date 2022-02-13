Олімпійські ігри-2022 - день 10: розклад виступів українців за 14 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі у фігурному катані, бобслеї та лижній акробатиці.

У понеділок, 14 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. На жаль, поки що медальна скарбничка нашої олімпійської збірної залишається порожньою, проте ще є час, аби надолужити втрачене.

Цього дня на старт повинні вийти 5 представників України. "Синьо-жовті" виступлять у трьох видах спорту - фігурному катанні, бобслеї та фристайлі (лижна акробатика).

Зазначимо, що в лижній акробитиці точно виступить Ольга Полюк, а от участь іншої українки Анастасії Новосад під питанням. Раніше в Пекіні Новосад здала позитивний тест на коронавірус, вона буде допущена до змагань лише за наявності негативного тесту.

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Всього ж у десятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно 4 комплекти медалей у чотирьох видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 14 лютого.

Розклад виступів українців у десятий змагальний день Олімпіади-2022 (14 лютого)

03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець (Олександра Назарова / Максим Нікітін)

03:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. 3-й заїзд (Лідія Гунько)

05:00. Бобслей. Монобоб. Жінки. 4-й заїзд (Лідія Гунько)

09:00. Фристайл. Лижна акробатика. Жінки. Перша кваліфікація (Ольга Полюк, Анастасія Новосад - під питанням)

13:00. Фристайл. Лижна акробатика. Жінки. Фінал - якщо подолають кваліфікацію (Ольга Полюк, Анастасія Новосад - під питанням)