Олімпійські ігри-2022 - день 11: розклад виступів українців за 15 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 11: розклад виступів українців за 15 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в біатлонній естафеті.

У вівторок, 15 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. На жаль, поки що медальна скарбничка нашої олімпійської збірної порожня, проте надії бодай на одну медаль ще залишаються.

Цього дня на старт вийдуть 9 представників України. "Синьо-жовті" виступлять у чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі (лижна акробатика).

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Всього ж в одинадцятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 15 лютого.

Розклад виступів українців у 11-й змагальний день Олімпіади-2022 (15 лютого)

08:30. Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки: збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний)

09:00. Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Пробний етап (Дмитро Мазурчук)

10:00. Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Змагальний етап (Дмитро Мазурчук)

12:00. Фігурне катання. Коротка програма. Жінки (Анастасія Шаботова)

13:00. Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Лижні перегони. Чоловіки. Змагальний етап (Дмитро Мазурчук)

13:00. Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Перша кваліфікація (Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк)