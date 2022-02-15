Олімпійські ігри-2022 - день 12: розклад виступів українців за 16 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в біатлоні та лижній акробатиці.
У середу, 16 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. "Синьо-жовта" команда досі без медалей на поточних змаганнях, а часу виправити сумне становище залишається все менше.
Цього дня на старт вийдуть 10 представників України. "Синьо-жовті" виступлять у п'яти видах спорту: гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, фристайлі (лижна акробатика) та шорт-треку.
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Всього ж у дванадцятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 16 лютого.
Розклад виступів українців у 12-й змагальний день Олімпіади-2022 (16 лютого)
04:15. Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки. 1-й етап (Іван Ковбаснюк)
09:15. Лижні перегони. Командний спринт. Жінки. Півфінал (Юлія Кроль, Марина Анцибор)
09:45. Біатлон. Естафета 4х6 км. Жінки. Збірна України (Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк)
13:00. Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал (Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк)
13:30. Шорт-трек. 1500 м. Чвертьфінал (Уляна Дуброва)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.