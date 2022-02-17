Олімпійські ігри-2022 - день 14: розклад виступів українців за 18 лютого

Цього дня "синьо-жовті" позмагаються за медалі в біатлоні.
У п'ятницю, 18 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
16 лютого "синьо-жовта" команда нарешті завовала першу медаль на поточних змаганнях - фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики. А от 17 лютого українська збірна не була представлена на Іграх у столиці Китаю, проте 18 лютого ми знову маємо за кого вболівати.
Цього дня на старт вийдуть три представники України. Усі вони виступлять в одному виді спорту - біатлоні, змагальна програма якого в Пекіні-2022 завершиться гонками з масовим стартом.
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Всього ж у 14-й день Олімпіади в Пекіні буде розіграно п'ять комплектів медалей у трьох видах спорту.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у Піднебесній 18 лютого.
Розклад виступів українців у 14-й змагальний день Олімпіади-2022 (18 лютого)
09:00. Біатлон. Масстарт. 12,5 км. Жінки (Юлія Джима)
11:00. Біатлон. Масстарт. 15 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.