Олімпійські ігри-2022 - день 14: розклад виступів українців за 18 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 14: розклад виступів українців за 18 лютого

Цього дня "синьо-жовті" позмагаються за медалі в біатлоні.

У п'ятницю, 18 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

16 лютого "синьо-жовта" команда нарешті завовала першу медаль на поточних змаганнях - фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики. А от 17 лютого українська збірна не була представлена на Іграх у столиці Китаю, проте 18 лютого ми знову маємо за кого вболівати.

Цього дня на старт вийдуть три представники України. Усі вони виступлять в одному виді спорту - біатлоні, змагальна програма якого в Пекіні-2022 завершиться гонками з масовим стартом.

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Всього ж у 14-й день Олімпіади в Пекіні буде розіграно п'ять комплектів медалей у трьох видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у Піднебесній 18 лютого.

Розклад виступів українців у 14-й змагальний день Олімпіади-2022 (18 лютого)

09:00. Біатлон. Масстарт. 12,5 км. Жінки (Юлія Джима)

11:00. Біатлон. Масстарт. 15 км. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима)