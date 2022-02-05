Олімпійські ігри-2022 - день 2: розклад і результати виступів українців за 6 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірськолижному спорті та скіатлоні.
У неділю, 6 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
На старт у столиці Піднебесної вийдуть 11 представників України, які виступатимуть у п'яти видах спорту.
ТСН Проспорт розповідає, коли та в яких дисциплінах змагатимуться українці 6 лютого.
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Цього дня Україна буде представлена в лижних перегонах, санному спорті, стрибках з трампліна, гірськолижному спорті та фігурному катанні. Своєю чергою, за нагороди "синьо-жовті" мають шанси позмагатися в гірськолижному спорті та лижних перегонах (скіатлон).
Розклад виступів українців у другий змагальний день Олімпіади-2022 (6 лютого)
02:00. Санний спорт: жінки, 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецків, Юліанна Туницька)
03:30. Фігурне катання: жінки, командні змагання, коротка програма (Анастасія Шаботова)
03:45. Санний спорт: жінки, 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецків, Юліанна Туницька)
05:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, чоловіки, фінал (Іван Ковбаснюк)
09:00. Лижні перегони: чоловіки, скіатлон (Олексій Красовський, Руслан Перехода)
09:06. Санний спорт: двійки, чоловіки, 1-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)
10:24. Санний спорт: двійки, чоловіки, 2-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)
12:00. Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, пробний етап (Євген Марусяк)
13:00. Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, перший етап (Євген Марусяк)
13:30. Санний спорт: чоловіки, 3-й заїзд, фінал (Антон Дукач, Андрій Мандзій)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.