Олімпійські ігри-2022 - день 2: розклад і результати виступів українців за 6 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 2: розклад і результати виступів українців за 6 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірськолижному спорті та скіатлоні.

У неділю, 6 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

На старт у столиці Піднебесної вийдуть 11 представників України, які виступатимуть у п'яти видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає, коли та в яких дисциплінах змагатимуться українці 6 лютого.

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Цього дня Україна буде представлена в лижних перегонах, санному спорті, стрибках з трампліна, гірськолижному спорті та фігурному катанні. Своєю чергою, за нагороди "синьо-жовті" мають шанси позмагатися в гірськолижному спорті та лижних перегонах (скіатлон).

Розклад виступів українців у другий змагальний день Олімпіади-2022 (6 лютого)

02:00. Санний спорт: жінки, 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецків, Юліанна Туницька)

03:30. Фігурне катання: жінки, командні змагання, коротка програма (Анастасія Шаботова)

03:45. Санний спорт: жінки, 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецків, Юліанна Туницька)

05:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, чоловіки, фінал (Іван Ковбаснюк)

09:00. Лижні перегони: чоловіки, скіатлон (Олексій Красовський, Руслан Перехода)

09:06. Санний спорт: двійки, чоловіки, 1-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

10:24. Санний спорт: двійки, чоловіки, 2-й тренувальний заїзд: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

12:00. Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, пробний етап (Євген Марусяк)

13:00. Стрибки з трампліна: індивідуальна першість, перший етап (Євген Марусяк)

13:30. Санний спорт: чоловіки, 3-й заїзд, фінал (Антон Дукач, Андрій Мандзій)