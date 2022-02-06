Олімпійські ігри-2022 - день 3: розклад і результати виступів українців за 7 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 3: розклад і результати виступів українців за 7 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в 4 дисциплінах.

У понеділок, 7 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Цього дня Україна буде представлена в гірськолижному спорті, скелетоні, санному спорті та біатлоні.

На старт у столиці Піднебесної вийдуть 10 представників України, які виступлять 4 видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 7 лютого.

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Зазначимо, що загалом 7 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграють дев'ять комплектів медалей.

Результати виступів українців у третій змагальний день Олімпіади-2022 (7 лютого)

03:30. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Жінки. 1-й заїзд (Анастасія Шепіленко)

06:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал (Іван Ковбаснюк)

06:25. Скелетон. Чоловіки, Офіційне тренування. 1-й етап (Владислав Гераскевич)

після завершення першого етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 2-й етап (Владислав Гераскевич)

10:00. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 3-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

11:00. Біатлон. Індивідуальна гонка. Жінки (Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко)

11:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 4-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

13:50. Санний спорт. Жінки. 1-а спроба (Олена Стецків, Юліанна Туницька)