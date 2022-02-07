Олімпійські ігри-2022 - день 4: розклад і результати виступів українців за 8 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірськолижному спорті та біатлоні.
У вівторок, 8 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
8 лютого на старт у столиці Піднебесної вийдуть 15 представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна буде представлена у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах та біатлоні.
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Всього ж у четвертий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно десять комплектів нагород.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 8 лютого.
Результати виступів українців у четвертий змагальний день Олімпіади-2022 (8 лютого)
03:15. Фігурне катання. Коротка програма. Чоловіки (Іван Шмуратко)
03:30. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 5-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)
04:40. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Кваліфікаційний заїзд (Аннамарі Данча)
04:50. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 6-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)
05:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал (Іван Ковбаснюк)
09:20. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування. 3-й етап (Владислав Гераскевич)
після завершення третього етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 4-й етап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лижні гонки. Спринт. Вільний стиль. Жінки. Кваліфікація (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех)
10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал)
10:50. Лижні гонки. Спринт. Вільний стиль. Чоловіки. Кваліфікація (Олексій Красовський, Руслан Перехода)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.