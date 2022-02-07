Олімпійські ігри-2022 - день 4: розклад і результати виступів українців за 8 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 4: розклад і результати виступів українців за 8 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірськолижному спорті та біатлоні.

У вівторок, 8 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

8 лютого на старт у столиці Піднебесної вийдуть 15 представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна буде представлена у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах та біатлоні.

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Всього ж у четвертий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно десять комплектів нагород.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 8 лютого.

Результати виступів українців у четвертий змагальний день Олімпіади-2022 (8 лютого)

03:15. Фігурне катання. Коротка програма. Чоловіки (Іван Шмуратко)

03:30. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 5-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

04:40. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Кваліфікаційний заїзд (Аннамарі Данча)

04:50. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 6-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

05:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал (Іван Ковбаснюк)

09:20. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування. 3-й етап (Владислав Гераскевич)

після завершення третього етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 4-й етап (Владислав Гераскевич)

10:00. Лижні гонки. Спринт. Вільний стиль. Жінки. Кваліфікація (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех)

10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал)

10:50. Лижні гонки. Спринт. Вільний стиль. Чоловіки. Кваліфікація (Олексій Красовський, Руслан Перехода)