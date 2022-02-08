Олімпійські ігри-2022 - день 5: розклад виступів українців за 9 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі в гірських лижах, лижному двоборстві та санному спорті.
У середу, 9 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
9 лютого на старт у столиці Піднебесної вийдуть 7 представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижному двоборстві, санному спорті та скелетоні,
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Всього ж у п'ятий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород.
ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 9 лютого.
Розклад виступів українців у п'ятий змагальний день Олімпіади-2022 (9 лютого)
03:30. Санний спорт. Командні змагання. Чоловіки. Тренування (Антон Дукач)
04:14. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд (Анастасія Шепіленко)
04:30. Гірськолижний спорт. Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-е тренування: (Іван Ковбаснюк)
09:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап (Дмитро Мазурчук)
09:20. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: (Владислав Гераскевич)
після завершення 5-го етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: (Дмитро Мазурчук)
14:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
- До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.