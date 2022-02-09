Олімпійські ігри-2022 - день 6: розклад і результати виступів українців за 10 лютого

Олімпійські ігри-2022 - день 6: розклад і результати виступів українців за 10 лютого

Цього дня українські спортсмени позмагаються за медалі у фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

У четвер, 10 лютого, українські спортсмени продовжать боротися за нагороди на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Так, цього дня на старт вийдуть десять представників "синьо-жовтих" та ще дві команди візьмуть участь в колективних змаганнях. Українська команда позмагаються за медалі у фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

Всього ж у шостий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту.

ТСН Проспорт розповідає про результати українців на Іграх у столиці Китаю 10 лютого.

Розклад і результати виступів українців у шостий змагальний день Олімпіади-2022 (10 лютого)

3:30 Фігурне катання. Чоловіки. Довільна программа (Іван Шмуратко)

3:30 Скелетон. Чоловіки. 1-й раунд (Владислав Гераскевич)

5:00 2-й раунд

4:30 Гірськолижний спорт (комбінація). Чоловіки. Швидкісний спуск (Іван Ковбаснюк)

9:00 Лижні перегони. Жінки. Класичний стиль 10 км (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех)

11:55 Бобслей. Жінки. Монобоб. Офіційне тренування. 1-й заїзд (Лідія Гунько)

друге офіційне тренування відбудеться після першої спроби

12:00 Стрибки з трампліну (великий). Чоловіки. Друге офіційне тренування (Антон Корчук, Віталій Каліниченко, Євген Марусяк)

13:00 Фристайл. Акробатика. Змішані команди. Перший фінал (Україна)

13:50 другий фінал

15:30 Санний спорт. Командні змагання. Естафета (Україна)